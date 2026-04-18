البرلمان الإسباني: وقف إطلاق النار في لبنان وإيران يجب أن يصبح دائمًا

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حسن رداد، وزير العمل، والوفد المرافق له، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي وزارة العمل بالمحافظة.

توفير وظائف للشباب وتمكين ذوي الهمم

سلم وزير العمل، في مستهل زيارته إلى محافظة الإسكندرية اليوم السبت، عقود عمل لعدد من ذوي الهمم، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدمجهم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وبحث الجانبان عددًا من الملفات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وفي مقدمتها جهود دعم التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز منظومة التدريب المهني، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل في المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، إلى جانب متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل المختلفة.

وأكد وزير العمل خلال اللقاء أهمية التعاون والتكامل بين وزارة العمل ومحافظة الإسكندرية في تنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها المحافظة، باعتبارها أحد أهم المراكز الصناعية والاستثمارية في مصر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة تعكس قوة التعاون والتنسيق بين الجانبين في ملفات التشغيل والتدريب المهني، موجهًا الشكر والتقدير إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين شركاء التنمية، على تعاونهم في توفير بيئة عمل لائقة وفرص عمل للشباب.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة تعمل على التوسع في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية العمل بالمحافظة.

تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم

أوضح أن تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم اليوم، ضمن إجمالي 152 عقدًا، يأتي في إطار توجه الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا وتعزيز مشاركتهم الفعالة في سوق العمل، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على الاستثمار في العنصر البشري، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

واختتم مدير مديرية العمل بالإسكندرية، بأن المديرية ترحب بالحضور، مؤكدًا جهودها في تنفيذ خطط الوزارة بالتعاون مع المحافظة وشركاء العمل والتنمية.

