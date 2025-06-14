امتحانات الثانوية العامة.. الصحة تعتمد خطة تأمين أكثر من 800 ألف طالب

كتب- أحمد جمعة:

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الإسعافية، لامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تبدأ من 10 يونيو الجاري وتنتهي 15 يوليو 2025، حفاظًا على الحالة الصحية للطلاب وتأمين احتياجاتهم الطبية، والتدخل السريع إذا لزم الأمر وتقديم المساعدات الإسعافية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن خطة التأمين الإسعافية تستهدف تأمين أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال أسطول إسعافي يضم نحو 2424 سيارة إسعاف.

واستكمل "عبد الغفار"، أن الخطة تتضمن التأكد من توافر مخزون كافٍ من أسطوانات الأكسجين، وكفاءة عمل أجهزة الـ"مونيتور" الخاصة بقياس العلامات الحيوية، وأجهزة الصدمات الكهربائية (AED) للتعامل مع حالات توقف عضلة القلب المفاجئ، فضلًا عن إدراج جميع البلاغات الواردة من لجان الثانوية العامة، بشكل فوري ضمن البلاغات الطارئة.

وأشار إلى أن الخطة، تتضمن انتظام العمل بكل خدمات هيئة الإسعاف المصرية، وعلى رأسها تأمين الطرق والمحاور الرئيسية، وخدمات نقل الأطفال المبتسرين، ونقل مرضى الغسيل الكلوي غير القادرين على الحركة، وخدمات نقل الحالات ضمن مشروع "رعايات مصر" وكذلك انعقاد غرفة الأزمات لرصد الحالات الواردة من اللجان، والربط المباشر مع مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان، لتنسيق العمل بشكل لحظي، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطلاب وانقضاء موسم امتحانات بصحة وسلامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن سيارات الإسعاف ستعمل طوال موسم الامتحانات، من خلال تفعيل الانتشار الحر بالقرب من المقار التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه جرى تفعيل خطة الإزاحات بين المدن والمحافظات لتوفير إسناد عاجل في حال زيادة عدد الحالات في منطقة أو محافظة معينة.

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