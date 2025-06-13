100% لثلاثة طلاب.. ننشر أسماء أوائل الإعدادية الأزهرية في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

وتصدر قائمة الأوائل الطالب محمد حازم محمد على توفيق من معهد نور الإسلام النموذجي الإعدادي، محققًا المركز الأول بمجموع 510 درجة بنسبة 100% وشاركه المركز الأول مكرر كل من الطالبة مى طه هاشم محمود حامد من معهد القوصية الإعدادي فتيات، والطالبة جنى موسى أبوالمجد عبدالرجال من معهد ديروط الإعدادي فتيات، بنفس المجموع والنسبة.

وجاء في المركز الثاني الطالب عمر أحمد جادالرب خلاف مشعال من معهد نور الإسلام النموذجي الإعدادي، بمجموع 509 درجة بنسبة 99,80%، أما المركز الثالث فشهد تكرارًا لسبعة طلاب وطالبات، وجميعهم حصلوا على 508 درجة بنسبة 99,61%، وهم: عمر حسين على حامد رضوان من معهد نور الإسلام النموذجي الإعدادي، وأحمد محمد على سالم من معهد أسيوط النموذجي بنين الإعدادي، ومريم محمد سعد عبدالله من معهد ديروط الإعدادي فتيات، وافنان جمال عبدالكريم أحمد عبدالله من معهد نور الإسلام النموذجي الإعدادي فتيات، الاء أحمد عبدالفتاح محمود من معهد نور الإسلام النموذجي الإعدادي فتيات، ورودينا عنتر بركات مصبح بركات من معهد نور الإسلام النموذجي الإعدادي فتيات، وشروق عبدالرحمن أحمد محمد من معهد أحمد نصير الإعدادي فتيات بموشا.

أما المركز الأول كفيف فحصل الطالب مصطفى إبراهيم عبدالعال إبراهيم من معهد ساحل سليم الإعدادي بنين، بمجموع 445 درجة بنسبة 94,68%، والمركز الثاني الطالبة زهرة محمد حمدي محمد معتوق من معهد فتيات منفلوط الإعدادي بمجموع 440 درجة بنسبة 93,62%، والمركز الثالث نجلاء محمد حمدي عبدالرحيم من معهد فتيات جحدم الإعدادي بمجموع 365 درجة بنسبة 77,66%، والمركز الرابع كريم بدر أحمد كمال من معهد ديروط الإعدادي بنين بمجموع 355 درجة بنسبة 75,53%، والمركز الخامس حسام محمد فرغل أحمد من معهد قصر العمارنة الإعدادي بنين بمجموع 347 درجة بنسبة 73,83%.

وتقدمت المنطقة الأزهرية بالتهنئة للطلاب المتفوقين وأسرهم، مشيدة بجهود المعلمين والمعاهد التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة.