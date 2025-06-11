ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الأربعاء، أسماء الطلاب الأوائل الناجحين في نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2024- 2025.

جاء ذلك عقب إعلان نتيجة الشهادتين، اليوم الأربعاء، من الأزهر الشريف وذلك بعدما بلغت نسب النجاح في نتيجة الشهادتين 87,53٪ بالشهادة الإبتدائية، ونسبة النجاح بالشهادة الإعدادية 84٪.

ويعرض "مصراوي" أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية في كفر الشيخ: