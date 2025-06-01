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التعليم: إحالة مسؤولي لجنة وطالبة للتحقيق بسبب مخالفة قانونية

11:20 ص الأحد 01 يونيو 2025

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم، عن إحالة رئيس لجنة امتحانية ومراقب وأحد أفراد الأمن إلى الشؤون القانونية، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، وذلك بسبب مخالفتهم مقتضيات الواجب الوظيفي خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025.

وأكدت المديرية على أن هذه الإجراءات جاءت بعد رصد تجاوزات تتنافى مع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، ما استدعى التدخل الفوري لضمان الشفافية والنزاهة داخل اللجان.

وفي السياق ذاته، قررت مديرية التربية والتعليم إحالة إحدى الطالبات للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشددت المديرية في بيانها على أهمية الحفاظ على انضباط العملية الامتحانية داخل جميع اللجان، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات قانونية حازمة ضد أي تجاوز يمس انتظام الامتحانات أو نزاهتها.

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