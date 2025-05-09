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اجتماع مهم لوزير التعليم غدًا لإعلان استعدادات امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية

11:53 م الجمعة 09 مايو 2025

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

يعقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح غدٍ السبت الموافق 10 مايو 2025، اجتماعًا موسعًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر المدينة التعليمية، بحضور جميع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري، وتطبيق إجراءات مكافحة الغش الإلكتروني، إلى جانب مناقشة الأدوار المكلفة بها المديريات والإدارات التعليمية خلال فترة الامتحانات.

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