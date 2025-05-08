وزير التربية والتعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي في المدارس الدولية
07:16 م الخميس 08 مايو 2025
كتب- أحمد الجندي:
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع الوزير محمد عبداللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.
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