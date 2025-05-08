فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

وزير التربية والتعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي في المدارس الدولية

07:16 م الخميس 08 مايو 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع الوزير محمد عبداللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم العام الدراسي في المدارس الدولية المدارس الدولية بدء الدراسة بالمدارس الدولية العام الدراسي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان