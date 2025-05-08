وزير التربية والتعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي في المدارس الدولية

كتب- أحمد الجندي:

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المدارس الدولية، يوم 7 سبتمبر 2025.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع الوزير محمد عبداللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، وذلك بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.