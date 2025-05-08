"أولياء أمور مصر" يطالب بتفعيل مبادرة "معلم في الخير" لدعم طلاب الشهادات

كتب- أحمد الجندي:

دعت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية إلى تفعيل مبادرة "معلم في الخير" خلال فترة المراجعات النهائية للعام الدراسي، لدعم طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية نفسيًا وعلميًا.

وأكدت "الحزاوي"، أن المبادرة تهدف إلى تقديم مراجعات دراسية مجانية ومنظمة، مع دعم الطلاب نفسيًا لمساعدتهم في تخطي الضغوط المصاحبة للامتحانات، مشيرة إلى أهمية تشجيعهم ورفع معنوياتهم في هذه المرحلة الحساسة.

واقترحت استخدام المنصات الرقمية مثل "زووم" و"يوتيوب" و"فيسبوك" لتقديم الشروحات، إلى جانب إعداد ملخصات بصيغة PDF وحلول للأسئلة، بما يسهل على الطلاب التدريب على نماذج الامتحانات المتنوعة.

وأضافت أن المبادرة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي أثقلت كاهل أولياء الأمور، مؤكدة أن توفير حصص مراجعة مجانية أو بأسعار رمزية يمثل دعمًا حقيقيًا للأسرة المصرية.

واختتمت الحزاوي بدعوة جميع المعلمين وأولياء الأمور للتكاتف من أجل إنجاح المبادرة، وتعزيز دور المعلم المجتمعي والإنساني خارج أسوار المدرسة.

اقرأ أيضاً:

إجراء عاجل من "التعليم" بشأن طلاب أولى وثانية ثانوي المتغيبين بعذر عن الامتحانات

مواعيد مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر

لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة