انطلاق التقييمات المبدئية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الأسبوع المقبل

كتب- أحمد الجندي:

تستعد المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لبدء أعمال التقييم المبدئي لتلاميذ الصف الأول والثاني من المرحلة الابتدائية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025، حيث تبدأ التقييمات خلال الأسبوع المقبل، وفقًا لما أعلنته الجهات التعليمية بالمحافظات.

مواعيد متفاوتة لبدء التقييم

تفاوتت مواعيد انطلاق التقييمات بين الإدارات التعليمية، حيث قررت بعض المديريات بدء أعمال التقييم يوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري، بينما حددت مديريات أخرى موعد الانطلاق ليكون يوم الاثنين 12 مايو، في حين اختارت بعض الإدارات التعليمية يوم الثلاثاء 13 مايو كبداية للتقييمات، بحسب الجداول الزمنية المعتمدة في كل منطقة.

تقييم شامل للمواد الدراسية الأساسية

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن التقييم سيشمل المواد الدراسية الأساسية لتلاميذ الصفين الأول والثاني، وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ومادة متعدد التخصصات، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، والرياضيات، على أن يتم تخصيص مدة زمنية تقديرية تصل إلى 50 دقيقة لكل مادة، بما يعادل حصة دراسية كاملة.

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