وزيرة التعليم اليابانية تشيد بتجربة المدارس المصرية- اليابانية في زيارة لها بحدائق أكتوبر

كتب- أحمد الجندي:

أعربت آبي توشيكو، وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان، عن تشرفها بزيارة المدرسة المصرية- اليابانية بحدائق أكتوبر، مؤكدةً أن هذه الزيارة تعكس التعاون المثمر بين مصر واليابان في مجال التعليم، مثمنةً النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على أرض الواقع، ومعبرةً عن سعادتها البالغة بتطبيق مصر النموذج الياباني في هذه المدارس.

وأشادت آبي توشيكو بتوجه مصر نحو تطوير التعليم، قائلةً: "مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائها الذين يحملون مستقبل الوطن على أكتافهم"، مشيرةً إلى أن هذا الاهتمام يعد بمثابة ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية.

ووجهت وزيرة التعليم اليابانية تحيةً إلى محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، على قيادته القوية والمستدامة التي أسهمت في دعم مشروع المدارس المصرية- اليابانية، الذي يعكس التعاون البناء بين البلدَين في مجال التعليم.