" الزناتي" يشهد ختام الدورة التدريبية 128 "أزمات وتفاوض" للتوعية باتخاذ القرار

كتب- أحمد الجندي:

شهد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ختام فعاليات الدورة التدريبية رقم 128، المتخصصة في "أزمات وتفاوض"، والتي نظمتها النقابة العامة للمهن التعليمية بمقرها الرئيسي بالجزيرة في القاهرة، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وتهدف للتوعية بطريقة اتخاذ القرار داخل المؤسسات.

وشارك في الدورة ١٣٣ متدربًا ، حيث هدفت إلى تنمية مهارات المشاركين في إدارة الأزمات، والتفاوض الفّعال، واتخاذ القرار داخل المؤسسات.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات التي قدمها عدد من الخبراء المتخصصين، وركزت على محاكاة مواقف عملية من الواقع ، مما أتاح للمشاركين فرصا عملية لتعزيز قدراتهم.

وفي ختام الدورة، سلم نقيب المعلمين، شهادات اجتياز التدريب للمشاركين، معرباً عن تقديره لتفاعلهم وانضباطهم ومؤكداً على أهمية الاستمرار في هذه الدورات النوعية التي تسهم في رفع كفاءتهم.

وعلى هامش الحفل، كرم الزناتي 5 معلمات من المتميزات في العمل التربوي، تقديراً لجهودهن البارزة وإسهاماتهن الملموسة في النهوض بالعملية التعليمية، وحرصهن على المشاركة الفعالة في البرامج التدريبية التي تنظمها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والأستراتيجية.

وأعلن الزناتي عن إطلاق مبادرة جديدة لتكريم عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين على مستوى الجمهورية بشكل شهري، تقديراً لعطائهم والتزامهم المهني، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهذه المبادرة في وقت قريب.

وأكد الزناتي أن النقابة ماضية في دعم المعلمين، وتوفير كل السبل التي تساعدهم على تطوير ذاتهم، مع الحرص على تكريم النماذج المتميزة التي تمثل قدوة يحتذى بها في الوسط التعليمي والنقابي.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم: افتتاح 15 مدرسة مصرية يابانية جديدة سبتمبر المقبل





"رفيق".. لعبة إلكترونية صممتها طالبة لتعزيز الصحة النفسية