ننشر نماذج امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025
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كتب- أحمد الجندي:
كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية ، حيث يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي غداً الأحد الموافق 1 يونيو بالقاهرة.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية لامتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025
- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.
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