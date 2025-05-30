كتب- أحمد الجندي:

كشف سعيد عبد النبي، معلم أول اللغة العربية، عن أبرز الموضوعات التي ينبغي أن يحظى الطلاب بالتركيز عليها خلال المراجعة النهائية، حيث يعقد امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية غدًا السبت 31 مايو 2025 في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح عبدالنبي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الطلاب مطالبون حالياً بإعطاء أهمية خاصة لمجموعة من الدروس والمحاور التي يُتوقع ورودها في الامتحان، من بينها موضوع "سفينة نوح"، وموضوع "المشروعات الصغيرة"، إلى جانب "الحياة دقائق وثواني"، باعتبارها من النصوص والمقالات المتكررة التي تتطلب فهمًا دقيقًا وتحليلاً للمضمون.

وفيما يخص سؤال التعبير، نصح عبد النبي بالتركيز على موضوعين أساسيين، أولهما "بر الوالدين" لما له من طابع إنساني وتربوي عالٍ، وثانيهما التعبير عن "المشروعات القومية الكبرى في مصر".

كما أشار إلى أهمية مراجعة نصوص القراءة، وخاصة نص "خلال كريمة"، مؤكدًا على ضرورة الربط بين الأفكار وفهم معاني المفردات وسياق الجمل.

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