الجيزة تصدر توجيهات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن جميع التجهيزات تمت على أكمل وجه لتهيئة المناخ المناسب لأداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم غدا، مشددًا على تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات في محيط المدارس، ورفع كفاءة النظافة بشكل دوري، والتعامل الفوري مع أي مخلفات أو إشغالات.

منع تواجد الباعة الجائلين أو أية إشغالات بمحيط لجان الامتحانات

كما شدد المحافظ على ضرورة منع تواجد الباعة الجائلين أو أي إشغالات بمحيط لجان الامتحانات، إضافة إلى حظر استخدام مكبرات الصوت بالقرب من المدارس، بما يضمن توفير بيئة هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة.

ووجه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتجهيز المدارس، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع مديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية، لتوفير متطلبات سير الامتحانات بسلاسة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية.

من جانبه، أكد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على التزام جميع الإدارات التعليمية بالقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم أعمال الامتحانات، مع التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة من قبل الطلاب والمعلمين داخل اللجان.

وأشار عطية إلى أن جميع المدارس جرى تجهيزها بالأثاث اللازم، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات، مؤكدًا وجود غرف عمليات تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتتلقى أي بلاغات أو مشكلات قد تتطلب تدخل الإدارة التعليمية أو المديرية على الفور.

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