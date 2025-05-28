"التعليم" تحذر من صفحة "مزيفة" للوزير على "فيسبوك"

كتب – أحمد الجندي:

حذر شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تداول صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتحل اسم وصفة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنشر معلومات وتصريحات غير صحيحة منسوبة إليه.

وأكد زلطة عبر حسابه على فيسبوك، أن الصفحة التي ظهرت مؤخرًا وتدّعي تمثيل الوزير لا علاقة لها بالحقيقة، موضحًا أن الدكتور محمد عبد اللطيف لا يمتلك أي حسابات شخصية أو رسمية على أي من منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة وحدها هي الجهة المنوطة بنشر التصريحات الرسمية والبيانات المتعلقة بأعمال الوزير، مشيرًا إلى أن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم هي المصدر الوحيد المعتمد للحصول على الأخبار الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالوزارة.