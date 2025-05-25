"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم لمسابقة 22 ألف معلم

كتب- محمد سامي:

أعلن المهندس حاتم نبيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة، عن إتاحة الاستعلام عن نتائج التظلمات المقدمة من المتقدمين في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: هنا.

وكان الجهاز قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في 7 مايو 2025، وفتح باب التظلمات في اليوم التالي ولمدة أسبوعين، كما أعلن عن الآلية الجديدة التي سيتبعها في إعلان نتائج مسابقات شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم، حيث أتاح لأول مرة الفرصة أمام المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني للجهاز، ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظتهم، حيث سيمنحهم الجهاز الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام من يقدم تظلمًا من هؤلاء الناجحين ولم يسفر تظلمه عن أحقيته في تغيير نتيجته؛ لتسجيل رغباته إذا أراد، ومن المقرر إتاحة باب تسجيل الرغبات حتى ٢١ يونيو المقبل.