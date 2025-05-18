مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار حرصها على ضمان وضوح الامتحانات وتوافقها مع نواتج التعلم المستهدفة.

وأكدت الوزارة، أن الامتحان سيعتمد على نواتج التعلم المرتبطة بالمقرر الدراسي وفقًا للتوزيع المعتمد لمادة اللغة العربية خلال الترم الثاني، مع الالتزام بعدد من الضوابط العامة في إعداد الورقة الامتحانية.

أبرز ضوابط الورقة الامتحانية

- الالتزام بالمحتوى الدراسي المقرر فقط دون التطرق إلى موضوعات خارجية.

- تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن وضوحها وسهولة قراءتها، من حيث حجم ونوع الخط، والمسافات بين السطور.

- تغطية مستويات الصعوبة المختلفة، بما يساعد على التمييز بين مستويات التحصيل المختلفة لدى الطلاب.

- تدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب، لضمان انسيابية التعامل معها.

- تنوع الأسئلة لتشمل المستويات المعرفية المختلفة، مثل الفهم، والتطبيق، والتحليل.

- صياغة الأسئلة بدقة ووضوح لغوي، لتفادي اللبس لدى الطلاب.

- إعداد الكراسة الامتحانية ونموذج الإجابة إلكترونيًا، وفق المعايير المعتمدة.

وتأتي هذه المواصفات في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التقويم الدراسي، وضمان عدالة التقييم وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.

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