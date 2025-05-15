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التعليم تكشف سبب رفع سن المعلمين المساعدين لـ 45 عامًا

08:10 م الخميس 15 مايو 2025

شادي زلطة

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كتب- حسن مرسي:

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، على الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، بقطاع المعلمين منذ توليه مهام الوزارة.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أوضح زلطة، أن الوزير لديه يقين تام بأن المعلم هو الركن الأساسي في عملية تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وأشار متحدث التعليم إلى أن قرار رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين لوظيفة معلم مساعد إلى 45 عامًا يهدف إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من المعلمين الأكفاء للانضمام إلى المنظومة التعليمية، وذلك لسد أي نقص محتمل في الكوادر التعليمية داخل المدارس.

واعتبر زلطة أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية هامة في مسار تطوير منظومة التعليم في مصر، حيث يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المعلمين ذوي الخبرة والكفاءة للمساهمة في بناء جيل المستقبل.

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شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم رفع سن المعلمين المساعدين شادي زلطة ببرنامج اليوم تطوير المنظومة التعليمية في مصر
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