فتح باب الترشح مجددًا لترقيات المعلمين لعام 2025 - مستند

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إعادة فتح باب تسجيل الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين للعام الدراسي 2024/2025، عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، في خطوة تهدف لدعم المعلمين المتخلفين عن إجراءات الترقية.

وأوضحت الأكاديمية في خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية، أن القرار جاء استجابةً لما ورد من بعض المديريات بشأن رغبة عدد من المعلمين في إعادة الترشح، بعد تعذر استيفاء بعض المتطلبات خلال المرحلة السابقة من الترقيات.

وأكدت الأكاديمية أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الترشح من خلال الرابط:

academy.emis.gov.eg، وذلك خلال الفترة من 12 مايو 2025 وحتى 29 مايو 2025، على أن تتم إجراءات التسجيل عبر مسئولي الحكومة الإلكترونية في المدارس والإدارات التعليمية.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط نفسها التي سبق إعلانها في الكتب الدورية رقم (124) بتاريخ 26 ديسمبر 2024، ورقم (308) بتاريخ 23 فبراير 2025، مع التنبيه بتعميم هذا القرار على ديوان كل مديرية تعليمية، والإدارات والمدارس التابعة لها، ونشره عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، نظرًا لأهميته العاجلة.

يُذكر أن شهادة الصلاحية تُعد شرطًا أساسيًا للترقي إلى وظائف المعلمين، وتحرص الوزارة من خلالها على ضمان استحقاق الترقي وفق معايير مهنية دقيقة.

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