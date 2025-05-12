بدائل الثانوية العامة 2025..تعرف على مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية من أهم النظم التعليمية الحالية حيث أنها تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب إلى متطلبات سوق العمل.

مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة الكترو مصر على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" فإن المميزات التى يحصل عليها الطالب كالتالي:

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- شهادة معتمدة من شنيدر الكتريك مصر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية.

- التدريب العملى أثناء فترة الدراسة.

- توفير الزى المدرسى.

- توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

شروط التقديم لمدرسة الكترو مصر

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الكترو مصر

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة)

- صورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

- طلب التحاق بالمدرسة.

- حافظة مستندات.

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