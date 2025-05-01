خبير تربوي يطرح ملاحظات حول امتحانات الثانوية 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشف الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن بعض الملاحظات الهامة حول امتحانات الثانوية العامة لعام 2025، وذلك بناءً على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.

الاختلاف في ترتيب الأسئلة في النماذج المختلفة

أشار "حجازي" إلى وجود أربعة نماذج مختلفة في ترتيب الأسئلة، حيث يكون التغيير في الترتيب مقبولًا فقط إذا كان كل سؤال له معامل سهولة وصعوبة معروف، وفي حال تم ترتيب الفقرات بدون معرفة معامل السهولة والصعوبة، فإن هذا قد يؤدي إلى أن بعض النماذج تبدأ بأسئلة صعبة بينما تبدأ أخرى بأسئلة سهلة، مؤكداً على أن الامتحان يجب أن يتدرج من الأسهل إلى الأصعب لضمان عدالة التقييم.

الوزن النسبي للنماذج لا يتأثر بالترتيب

وأوضح أن النماذج الأربعة متماثلة في الوزن النسبي، كما أن الوزن النسبي لكل موضوع في الامتحان يتم تحديده بناءً على عدد الأسئلة المخصصة له، وبالتالي فإن تغيير ترتيب الأسئلة لا يؤثر على الوزن النسبي للمحتوى، ما دام الموضوع موجودًا في الامتحان.

التركيز على الفهم العميق دون باقي مستويات المعرفة

أعرب حجازي عن استغرابه من القائل بأن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل فقط، وسأل عن مكان باقي المستويات المعرفية مثل التركيب والتقويم في الأسئلة، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل الامتحانات مجموعة متنوعة من المهارات المعرفية.

التصريحات حول الامتحانات والخلو من الإشارات السياسية

كما تساءل حجازي عن القول بأن الامتحانات يجب أن تكون خالية من أي إشارات سياسية أو حزبية، وطرح عدة أسئلة حول مدى تدريس هذه المواضيع في المدارس، متسائلاً": إذا كانت هذه المواضيع تدرس، فلماذا يتم استبعادها من الامتحانات؟ وإذا كانت لا تدرس، فهل الامتحانات تتناول مواد من خارج المنهج؟ واعتبر أن هذا القول قد يثير التساؤلات حول مدى دقة محتوى الامتحانات.

المعايير في إعداد الامتحانات

وفيما يتعلق بإعداد الامتحانات، أشار عاصم حجازي إلى أن وجود معايير صارمة هو الأمر الأهم بدلاً من مجرد التعليمات الصارمة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق معايير علمية واضحة لضمان عدالة وكفاءة الامتحانات.

تقليص عدد الأسئلة في بعض المواد

أوضح حجازي أن هناك بعض المواد التي تم تقليل عدد الأسئلة فيها، وأثار تساؤلات حول الأساس العلمي الذي بُني عليه هذا القرار، مؤكداً على أن صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع عدد الأسئلة، أي أنه كلما زاد عدد الأسئلة، زادت دقة قياس تحصيل الطلاب.

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