نقيب المعلمين: مصر استقبلت 100 ألف طالب وافد بالمدارس الحكومية والخاصة

القاهرة - أ ش أ

قال نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب خلف الزناتي إن مصر استقبلت أكثر من 100 ألف وافد في مدارسها الحكومية والخاصة، ومثلهم ويزيد في الجامعات الحكومية يتمتعون فيها بما يحظى به المصري دونما تفرقة ولا تمييز.

جاء ذلك في كلمة نقيب المعلمين، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الدولي السابع بعنوان "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول - البنية التعليمية في الدول العربية"، والذي تنظمه المنظمة الدولية للتربية والتي تضم في عضويتها 180 دولة.

وأضاف نقيب المعلمين أنه تلقى خطاب المنظمة الدولية للتربية، بالموافقة على عقد المؤتمر في مصر؛ عرفانًا بالأمن فيها والأمان، واعترافًا بقيمتها ووزنها على الصعيدين العالمي والعربي، وإدراكًا لسعيها في ملف التعليم بجد وحرص.

وأوضح أن ملف التعليم في مصر يحظى بالرعاية المباشرة والاهتمام البالغ من النظام كله وعلى رأسه قائدنا الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوهًا بأن الصراعات الداخلية والخارجية في كثير من بلدان العالم تنتهك حقوق المتعلمين وتحول بينهم وبين أهدافهم ومستقبلهم، الأمر الذي يستصرخ العالم كله والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن التعليمي إلى النظر بعين الرعاية والاهتمام إلى ضحايا هذه الصراعات.

وتابع "أن مسئوليتنا جميعًا أن نحتضن الطفولة وكل طالب علم، ونمد لهم يد العون لنستنقذ الإنسانية من الظلم إلى نور، كما أننا نحتاج إلى تحرك الضمير العالمي نحو مناطق الصراع لتأمين المؤسسات التعليمية واعتبارها نقاطًا آمنة بعيدة عن الصراع".

وقال "نرى أنه لابد من رفع ميزانيات التعليم في هذه الدول لتستطيع استعادة البنية لمؤسساتها التي تنهار بويلات الصراع والحروب، كما أنه يتعين على كل الأنظمة التعليمية إشراك نقابات التعليم في وضع السياسات التعليمية في كافة الأقطار".

وأعلن نقيب المعلمين أننا تقدمنا في مصر بمشروع تدريبي نستهدف فيه 10 آلاف معلم بالخدمة، بالإضافة إلى 30 ألف خريج جديد لتمكينهم من تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن المعلم المصري مستعد بكل قناعه أن يكون فارسًا سلاحه العلم.

وأشار إلى هدية مصر للأمم المتحدة، وهي ترشح خالد العناني سفيرًا بخبرة جاوزت الـ30 عامًا من العطاء، والذي رشحته مصر مديرًا عامًا لليونسكو، وهو يعد إضافة للمنظمة وفخر لوطنه الذي يدعمه بكل قوة.

من جانبهم..أعلن المشاركون الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وتأييد موقف مصر والرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة توقف الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته العدوانية ووقف نزيف الدم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.