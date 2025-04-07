مصدر يكشف تفاصيل آخر حديث بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير محمد عبد اللطيف، أشاد بأداء أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، خلال زيارته اليوم.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن إشادة الوزير جاءت لما لمسه من انضباط واضح في سير العملية التعليمية داخل مدارس الإدارة، ومستوى حضور الطلاب وانتظامهم.

وأضاف المصدر، أن الوزير عبّر خلال زيارته الأخيرة لمحافظة المنوفية عن تقديره لجهود البسيوني في إدارة العملية التعليمية بكفاءة والتزام، موجّهًا بتكريمه رسميًا تقديرًا لعطائه وتفانيه في أداء مهام عمله.

وكان أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، توفي عقب انتهاء زيارة الوزير اليوم لعدد من مدارس المحافظة، لمتابعة سير العملية التعليمية.

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