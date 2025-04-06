بعد تطبيق البوكليت.. ننشر نماذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد بدء نشر النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت في مادة اللغة العربية، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بهدف تطوير آليات التقييم وتقليل فرص الغش وتحقيق مزيد من الانضباط داخل لجان الامتحانات.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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