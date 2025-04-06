جدل بعد استبيان "البكالوريا المصرية".. أولياء الأمور: توقيت غير مناسب والطلاب في حالة ارتباك



كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع استبيان جديد داخل مدارس المرحلة الإعدادية، يهدف لجمع آراء أولياء الأمور حول نظام البكالوريا المصرية المرتقب تطبيقه، في خطوة جديدة ضمن جهودها لتعزيز التواصل المجتمعي بشأن النظام التعليمي.

أثار القرار ردود فعل غاضبة بين أولياء الأمور، الذين اعتبروا أن توقيت الاستبيان غير مناسب، كما أن أبناءهم غير مهيئين لفهم تفاصيل هذا النظام.

أبرز الشكاوى جاءت من خلال جروب "حوار مجتمعي في التعليم"، إذ أعربت إحدى الأمهات عن استيائها قائلة: "الطلاب في هذه المرحلة لا يدركون ما يجري، وهم منشغلون حاليًا بالتحضير لامتحانات نهاية العام، كيف يُطلب منهم إبداء رأيهم في مسألة مصيرية؟.. هذا التوقيت يشتت تركيزهم تمامًا".

وأكدت فاطيما فتحي، أدمن الجروب، أن وزارة التربية والتعليم لم تمهّد لهذه الخطوة بأي توضيحات كافية.

وقالت فاطيما فتحي: "كان الأولى أن نرى توضيحًا وافيًا من المسؤولين بشأن طبيعة البكالوريا، بدلًا من طرح استبيان غامض أربك الجميع، نسبة كبيرة من أولياء الأمور لا تفهم النظام، فكيف للطالب أن يستوعبه".

وأشارت أميرة يونس إلى أن بعض المدارس بدأت بالفعل استدعاء الطلاب حسب الترتيب الأبجدي للمشاركة في الاستطلاع، الأمر الذي خلق حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأضافت أميرة يونس: "نطالب بتأجيل توزيع الاستبيان لما بعد الامتحانات، والبدء في شرح هذا النظام بشكل مناسب للطلبة وأولياء الأمور".

وقالت ولية أمر أخرى، تعليقًا على استخدام الورق لطباعة الاستبيان: "أليس الورق مكلفًا؟ المدارس كانت تجمع أموالًا من الطلاب لطباعة الامتحانات، والآن فجأة أصبح الورق متاحًا؟".

وأكدت شيماء عادل، أن مدرستها طلبت من الطلاب الحضور غدًا لتعبئة الاستبيان، وسط غياب معلومات واضحة من الوزارة.

أولياء الأمور شددوا في النهاية على أن المشكلات الحقيقية تبدأ عندما تُتخذ قرارات مصيرية دون تهيئة نفسية ومعلوماتية للطالب وذويه، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في آلية طرح هذه المقترحات.