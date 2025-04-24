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وزير التعليم: ذكرى تحرير سيناء ستبقى رمزًا للفخر الوطني

04:40 م الخميس 24 أبريل 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

تقدّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وأكد الوزير، في تهنئته أن هذه الذكرى الخالدة ستبقى دائمًا رمزًا للفخر الوطني، حيث تجسد تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية الذين قدموا أرواحهم
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محمد عبد اللطيف وزير التعليم ذكرى تحرير سيناء
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