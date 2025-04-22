كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواعيد اختبارات شهر ابريل 2025 للصف الثالث الابتدائي، والتي من المقرر أن تُجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل وحتى الأربعاء 30 أبريل 2025، على أن تُعقد جميع الاختبارات خلال الفترة الصباحية كجزء من اليوم الدراسي المعتاد داخل المدارس.

مواعيد اختبارات الصف الثالث الإبتدائي لشهر أبريل

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات أبريل للصف الثالث الابتدائي بالقاهرة 2025 كالتالي:

الأربعاء 23 أبريل: اختبار مادة اللغة العربية.

الأحد 27 أبريل: امتحانًا متعدد التخصصات، يشتمل على أسئلة تغطي عدداً من المواد الدراسية في ورقة واحدة.

الإثنين 28 أبريل: اختبار مادة الرياضيات.

الثلاثاء 29 أبريل: امادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 30 أبريل: اختبار مادتي التربية الدينية والمستوى الرفيع.