وزير التعليم يؤكد أهمية ربط المناهج باحتياجات سوق العمل وتعزيز التعليم التكنولوجي

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تسعى إلى ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، مشددًا على أهمية إعداد متعلمين و متدربين قادرين على التفكير النقدي، وتمكنهم من المهارات الفنية والتقنية والتكنولوجية مشيراُ إلى أن هذا النهج سيسهم بشكل كبير في دعم الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع وزير التربية والتعليم لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بأعمال الوزارة.

وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار، مع التركيز على ريادة الأعمال، مُشيرًا إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا كعنصر أساسي في المناهج التعليمية، بهدف تعزيز التنمية البشرية التي ستعود بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.



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