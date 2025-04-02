نماذج امتحان التربية الفنية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات التربية الفنية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025.

شكل نموذج امتحان التربية الفنية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025

أوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية لامتحان التربية الفنية للصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2025 تحتوي على عدة أسئلة منها:

- السؤال الأول: ضع علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة (إجباري).

- السؤال الثاني: عبر بالرسم عن هذا الموضوع "المطلوب" (إجباري).

- السؤال الثالث: التصميم الفني (اختياري).

- السؤال الرابع: التذوق الفني (اختياري).

- السؤال الخامس: الأشغال الفنية (اختياري).

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها (حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور).

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