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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الخامس الابتدائي 2025 بالقاهرة

01:07 م الخميس 06 مارس 2025

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الخامس الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

وأوضحت المديرية، أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الخامس الابتدائي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الانجليزية.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

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مديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحانات شهر مارس الصف الخامس الابتدائي
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