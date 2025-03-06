مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الخامس الابتدائي 2025 بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات شهر مارس للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الخامس الابتدائي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 9 مارس وتنتهي يوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

وأوضحت المديرية، أن مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الخامس الابتدائي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 9 مارس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 10 مارس: امتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

- يوم الثلاثاء 11 مارس: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية.

- يوم الأربعاء 12 مارس: امتحان مادة اللغة الانجليزية.

- يوم الخميس 13 مارس: امتحان مادة الرياضيات.

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