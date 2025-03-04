"التعليم" تحدد ضوابط امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحانات ستقتصر على الدروس التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الثاني، بدءًا من الأسبوع الأول وحتى بداية الأسبوع الخامس فقط ومشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد في المدارس خلال الفترة من الأحد 9 وحتى 16 مارس 2025.

تنظيم الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية

من جانبها، أكدت المديريات التعليمية أن امتحانات شهر مارس 2025 ستكون على مستوى الإدارة التعليمية، حيث يقوم موجه المادة الدراسية بإعداد الامتحان لكل مادة دراسية ضمن الإدارة التعليمية.

الامتحانات تجرى خلال اليوم الدراسي دون التأثير على سير المناهج

وشددت المديريات التعليمية على ضرورة إجراء امتحانات شهر مارس خلال اليوم الدراسي دون التأثير على خطط المناهج الدراسية.

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مواعيد امتحانات شهر مارس للصف الأول الثانوي 2025