كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

رابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 لجميع المواد.

و يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا



خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية الأسبوع السابع للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الإبتدائية) واختيار الصف السادس الإبتدائي.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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