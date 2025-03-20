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رابط التقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني "الأسبوع السادس" 2025

05:36 م الخميس 20 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني الأسبوع السادس للعام الدراسي 2024-2025.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الخاصة بالصف الرابع الابتدائي عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط من هنا

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي 2025..

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الإبتدائية) واختيار الصف الرابع الإبتدائي.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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وزارة التربية والتعليم التقييمات الأسبوعية للصف الرابع الابتدائي بوابة التعليم الإلكتروني
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