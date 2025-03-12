" التعليم": ندرس تعديل مواعيد امتحانات التدريبات المهنية والعملية للدبلومات

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن دراسة مقترح لتعديل مواعيد امتحانات التدريبات المهنية والعملية لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية بجميع التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) للدور الأول لعام 2025.

وفقًا لما أعلنته الوزارة، ستبدأ الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية (النظام الثلاثي والخماسي) قبل الامتحانات التحريرية، ابتداءً من يوم الخميس 22 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، كما ستبدأ الامتحانات العملية لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية (إعداد مهني وتعليم وتدريب مزدوج) بعد انتهاء الامتحانات التحريرية، بدءًا من يوم الجمعة 13 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الجمعة 20 يونيو 2025، وتعقد هذه الامتحانات يوميًا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

أما بالنسبة لامتحانات الجدارات الأساسية، فسيتم بدء التقييم النهائي المعرفي والمهاري بعد الانتهاء من امتحانات الجدارات الأساسية بكل نوعية على النحو التالي:

التعليم الزراعي: يبدأ التقييم اعتبارًا من الأحد 1 يونيو 2025، ويستمر حتى الجمعة 13 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يوميًا.

التعليم التجاري: يبدأ التقييم اعتبارًا من الإثنين 2 يونيو 2025، ويستمر حتى السبت 14 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يوميًا.

التعليم الفندقي: يبدأ التقييم اعتبارًا من الإثنين 2 يونيو 2025، ويستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يوميًا.

التعليم الصناعي: يبدأ التقييم اعتبارًا من الثلاثاء 3 يونيو 2025، ويستمر حتى السبت 14 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يوميًا، باستثناء يوم السبت 14 يونيو 2025، حيث سيُجرى التقييم النهائي لدفعة واحدة فقط في الفترة المسائية.

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