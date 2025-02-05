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اليوم.. فتح باب تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

08:30 ص الأربعاء 05 فبراير 2025

طلاب الشهادة الإعدادية

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كتب- محمد نصار:

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، فتح باب تظلمات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للترم الأول من العام الدراسي الحالي.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير ولمدة 15 يوما.

وسيتم تقديم التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس.

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