ننشر النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، حيث أتاحت اليوم، النماذج الخاصة بمادة الرياضيات البحتة عبر موقعها الرسمي.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص تدريب فعالة للطلاب على الامتحانات النهائية، حيث يتم نشر نموذج امتحان واحد يوميًا عبر الرابط التالي، من هنا.

قناة "مدرستنا 3" تتيح حل النماذج الاسترشادية

أعلنت الوزارة أيضًا عن توفير حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يتم تخصيص يوم لكل مادة ويتم عرض الحلقات في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًا، مع إعادة عرضها في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

كما يمكن متابعة القناة عبر تردد النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة الوزارة لدعم طلاب الثانوية العامة وتوفير الأدوات اللازمة لهم للاستعداد الجيد للامتحانات النهائية.

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