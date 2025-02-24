حقيقة إلغاء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

كتب- أحمد الجندي:

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن إلغاء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتأجيل امتحانات شهر مارس، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستُعقد في موعدها المحدد يوم 9 مارس، وذلك للتخفيف على الطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن الامتحانات ستُجرى كما هو مخطط لها، مؤكدًا أنه لا نية لإلغائها أو تعديل جدولها، كما ستستمر التقييمات الأسبوعية دون أي تغيير.

وأشار المصدر، إلى الابتعاد عن الشائعات وأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

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