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آخر موعد لتسليم الطلاب استمارة الثانوية العامة 2025

01:25 م الأحد 23 فبراير 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة بالمدارس سيكون يوم الخميس المقبل، 27 فبراير.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025

وأوضحت المديريات التعليمية أن الطلاب ملزمون بتقديم المستندات التالية بعد إتمام تسجيل الاستمارة الإلكترونية:

- نسخة أصلية من الاستمارة وصور منها.

- 4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب.

- شهادة ميلاد حديثة.

- إيصال المصروفات الدراسية وصورة منه.

- إيصال إعادة قيد للطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المقررة قانونًا.

- صورة من بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم الهاتف.

- إيصال رسوم تسجيل الاستمارة (رسوم دخول الامتحان) وصورة منه.

- إيصال استلام جهاز التابلت وصورة منه.

- طابع دعم وتنمية المشروعات بفئة 10 جنيهات.

- رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025.

وكشفت المديريات التعليمية عن قيمة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، والتي جاءت على النحو التالي:

- 210 جنيهات للطلاب المتقدمين لأول مرة أو للمرة الثانية.

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