داليا الحزاوي تقدم نصائح للطلاب لتحقيق التوازن بين الدراسة وعبادات رمضان

كتب- أحمد الجندي:

قدمت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مجموعة من النصائح لمساعدة الطلاب على استغلال الشهر الفضيل بشكل فعّال دون التأثير على تحصيلهم الدراسي.

وأكدت "الحزاوي" على أن اختيار الوقت المناسب للمذاكرة يختلف من طالب لآخر، حيث يفضل البعض الدراسة قبل الإفطار، بينما يكون آخرون أكثر تركيزًا بعده، مشيرةً إلى أن تجربة الأوقات المختلفة تساعد كل طالب على تحديد الأنسب له، مع إمكانية اللجوء إلى الفيديوهات التعليمية عند الشعور بالخمول.

وشددت "الحزاوي" على ضرورة تنظيم ساعات النوم لتجنب الإرهاق، مع التأكيد على أهمية وجبة السحور، التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة للصيام دون التأثير على التحصيل الدراسي موصية بتجنب الإفراط في تناول الطعام أثناء وجبتي الإفطار والسحور لتفادي الشعور بالخمول والكسل، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي، وتقليل تناول المشروبات المنبهة.

وأضافت الحزاوي أن شهر رمضان ليس شهرًا للخمول أو متابعة المسلسلات فقط، بل هو شهر للعمل والإنجاز، مشيرةً إلى أن بعض أعظم الانتصارات المصرية، مثل حرب أكتوبر المجيدة، حدثت خلاله. ونصحت بتقليل التجمعات العائلية، خاصة لطلاب الثانوية العامة، واقتصارها على عطلة نهاية الأسبوع لضمان تركيزهم في المذاكرة.

كما أكدت أهمية تخصيص وقت للترفيه والعبادة، وتشجيع الأبناء على قراءة القرآن، وأداء الصلاة، والمشاركة في الأعمال التطوعية مثل توزيع وجبات للصائمين.

واقترحت تزيين زاوية خاصة في المنزل لتكون مكانًا مخصصًا للعبادة، وتحفيز الأطفال على المشاركة في تزيين المنزل لاستقبال الشهر الكريم، مما يعزز ارتباطهم بروحانيات رمضان.

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