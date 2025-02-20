وزير التعليم: إدماج التقنيات الحديثة في المناهج وتدريب المعلمين على استخدامها بشكل فعَّال

كتب - أحمد الجندي

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على إدماج التقنيات الحديثة في المناهج التعليمية، إلى جانب تدريب المعلمين على استخدامها بفعالية، مما يعزز جودة العملية التعليمية ويؤهل الطلاب لمواكبة التطورات التكنولوجية في العالم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع ماسودا يويتشي، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيو، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون في المشروعات التعليمية.

حضر اللقاء السفير محمد أبو بكر، سفير مصر باليابان، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي شركة "كاسيو" من مصر واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا.

تطوير العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا

أوضح الوزير، أن استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية يسهم في تحسين تجربة التعلم، حيث توفر الأدوات الحديثة بيئة تفاعلية تمكّن الطلاب من استيعاب المواد بشكل أكثر كفاءة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم الفني من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي توفر بيئة تعليمية متقدمة تدمج بين المناهج الدراسية والتدريب العملي في بيئات صناعية حقيقية، مما يساهم في تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.

دعم تعليم الرياضيات بالتعاون مع "كاسيو"

من جانبه، أعرب رئيس شركة "كاسيو"، عن سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة لدعم التعليم، مع التركيز على تعليم الرياضيات.

وأشار إلى أن "كاسيو" سبق وأن قامت بتدريب معلمي الرياضيات في مصر عام 2018، وتسعى حاليًا إلى توسيع نطاق التعاون لتوفير حزم تعليمية متكاملة تشمل آلات حاسبة علمية متطورة ومواد تعليمية مخصصة، إلى جانب برامج تدريبية للمعلمين.

كما ناقش الطرفان إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل دولًا أفريقية أخرى، بما يساهم في نقل التجربة المصرية إلى القارة الأفريقية، وتعزيز جودة تعليم الرياضيات باستخدام التقنيات الحديثة.

التكنولوجيا في خدمة التعليم

أكد الوزير، أن إدماج التكنولوجيا في التعليم أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبنى نموذجًا تعليميًا يعتمد على الابتكار، من خلال الشراكات الدولية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

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