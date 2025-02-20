مطالب بتعويض معلمة فقدت إصبعها لمنعها الغش بامتحانات نصف العام بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

طالب عدد من أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم بتكريم المعلمة عزة محمد عبد الرحمن، التي تعمل بمدرسة الشهيد أحمد حمدي الرسمية للغات بالقاهرة، بعد تعرضها لإصابة خطيرة أثناء مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، ما أدى إلى بتر إصبعها.

مطالبات بالدعم الطبي والتعويض

وانتقدت منى أبو غالي، مؤسسة ائتلاف "تحيا مصر بالتعليم"، الاكتفاء بالتكريم المعنوي للمعلمة، مؤكدة أن فقدان الإصبع تسبب في إحداث عاهة مستديمة لها، وكان من المفترض أن تتكفل وزارة التربية والتعليم بعلاجها، سواء بمحاولة الحفاظ على الإصبع أو توفير طرف صناعي بديل.

وأوضحت "أبو غالي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن التكريم المعنوي لا يعوض المعلمة عن إصابتها، ولا يفيد أسرتها، مشيرةً إلى أن الطالب لن يُعاقب على التسبب في فقدان إصبع المعلمة لأنه لم يكن متعمدًا، بل سيواجه العقوبة فقط على محاولة الغش، ما يجعلها الخاسر الوحيد في الواقعة.

استياء أولياء الأمور

عوبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من عدم تقديم أي تعويض مادي للمعلمة، وذلك عبر تعليقاتهم في جروب "حوار مجتمعي في التعليم" والتي منها:

قال مجدي محمد: "نطالب بتكريم رسمي من وزارة التربية والتعليم ورئيس الوزراء، كما نطالب بوضع قوانين رادعة للطلاب المشاغبين لحماية المعلمين، خاصة أثناء الامتحانات."

فيما أضافت إحدى أولياء الأمور: "من غير المقبول أن تفقد معلمة إصبعها أثناء تأدية عملها ومنع الغش، دون أن تحصل على أي تعويض مناسب."

أما عيد عزت، فعلق قائلًا: "المعلم في النهاية يحصل على شهادة تقدير فقط، لكن أين التعويض المادي من النقابة؟"

وكان خلف الزناتي، نقيب المعلمين، قد قام بتكريم المعلمة تقديرًا لتفانيها في أداء عملها، حيث أصيبت خلال محاولتها منع أحد الطلاب من الغش أثناء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. وعند مغادرة الطالب اللجنة، أغلق الباب على إصبعها، ما تسبب في بتره، ورغم ذلك، واصلت المراقبة حتى انتهاء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب.

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