"التعليم" تعلن إتاحة رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني بأنواعه المختلفة "الزراعي، الصناعي، التجاري، الفندقي"، من خلال هذا الرابط اضغط هنا وذلك استعدادًا لخوض امتحانات العام الدراسي 2024-2025.

وشددت الوزارة، على أن تسجيل الاستمارة يعد خطوة أساسية لإدخال بيانات الطلاب والتقدم إلى لجان الامتحانات، مشددة على ضرورة امتلاك البريد الإلكتروني المدرسي لتتمكن من ملء الاستمارة وطباعتها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه في حال عدم توفر بريد إلكتروني مدرسي للطالب، يمكن إنشاؤه بسهولة من خلال الرابط المخصص لذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

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