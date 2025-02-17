تعديل مواعيد الدراسة في رمضان 2025 بعدد من المديريات التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت عدد من المديريات التعليمية عن تعديل مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان 2025، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين خلال الشهر الكريم.

ووفقًا للتعديلات الجديدة، ستبدأ الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا. أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، فستبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا، بينما تمتد الفترة المسائية من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

وأكدت المديريات التعليمية على أن تحديد مواعيد الدراسة في رمضان 2025 يتم وفقًا لظروف كل مديرية ومدى احتياج المدارس للتعديلات، مع الأخذ في الاعتبار نظام الفترات الدراسية لكل مدرسة سواء كانت تعمل بفترة واحدة أو أكثر.

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