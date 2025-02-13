اتحاد المعلمين العرب: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للحقوق التاريخية

كتب- أحمد الجندي:

أكد اتحاد المعلمين العرب، أن أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني تمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا للحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين.

وشدد الاتحاد، في بيان الخميس، على أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد إنكارًا لحقهم في العيش بكرامة على أراضيهم، وهو جزء من مخطط لتصفية القضية الفلسطينية.

وأدان الاتحاد، التصريحات الأمريكية التي وصفها بـ "المنحازة" للاحتلال الإسرائيلي، معتبرًا أنها تتجاهل الضمير الإنساني والشارع العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

ودعا الاتحاد، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مطالبًا بوقف أي محاولات تهدف إلى إضعاف حقوق الفلسطينيين.

القضية الفلسطينية قضية عربية

شدد الاتحاد، على أن القضية الفلسطينية تمثل قضية الأمة العربية بأسرها، وأنه لا يمكن القبول بأي محاولات لتصفيتها أو فرض تهجير الشعب الفلسطيني سواء من غزة أو الضفة الغربية.

وأشاد أعضاء الاتحاد، بالمواقف العربية الداعمة للشعب الفلسطيني، خاصة الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يدعو إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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