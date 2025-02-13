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ننشر نماذج امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2025

12:05 ص الخميس 13 فبراير 2025
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كتب- أحمد الجندي:

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشر النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي، حيث أتاحت اليوم النماذج الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية عبر موقعها الرسمي، وفقًا للجدول الزمني المحدد الذي يشمل نشر نموذج لمادة واحدة يوميًا.

وشملت النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية نموذجين، يتضمن كل منهما 42 سؤالًا، موزعة بين أسئلة موضوعية ذات الدرجة الواحدة، وأسئلة موضوعية بدرجتين، بالإضافة إلى أسئلة مقالية بدرجتين.

وأعلنت الوزارة أيضًا إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"؛ حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي، معدل ترميز 27500.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال إتاحة نماذج تدريبية تساعدهم على فهم شكل الأسئلة والاستعداد الجيد للامتحانات.

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وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية الثانوية العامة
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