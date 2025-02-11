تعليم الغربية تعلن مواعيد الدراسة خلال رمضان

كتب - أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع اقتراب حلوله.

وأوضحت المديرية أن المدارس التي تعمل بالفترة الصباحية فقط ستواصل الدراسة خمسة أيام أسبوعيًا، بينما ستلتزم المدارس التي تعمل بنظام الفترتين (الصباحية والمسائية) بستة أيام أسبوعيًا.

وبحسب الجدول المُحدد، ستبدأ الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة من 7:30 صباحًا حتى 1:00 ظهرًا، بينما ستكون مواعيد الفترتين على النحو التالي:

الفترة الصباحية: من 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا.

الفترة المسائية: من 11:50 صباحًا حتى 4:15 مساءً.

وأكدت المديرية أن هذه التعديلات تهدف إلى ضمان انتظام العملية التعليمية خلال الشهر الكريم دون التأثير على سير الدراسة.

اقرأ أيضًا:

"التعليم"تعلن عن منحة دراسية بالمدرسة الألمانية بالجونة للحاصلين على الشهادة الإعدادية

بالصور.. جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الدقهلية لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني

"التنظيم والإدارة" يُعلن عن مسابقة لتعيين 5500 معلم مساعد في العلوم والدراسات الاجتماعية