أعربت نقابة المعلمين عن تقديرها الكامل لسرعة استجابة وزارة الداخلية وتعاملها الحازم مع واقعة الاعتداء على أحد المعلمين داخل مدرسة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، بعد تعرّضه للضرب من قِبل 4 طلاب أثناء أدائه مهامه الوظيفية.

وبحسب بيان، أكدت النقابة أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية تمت بمنتهى الشفافية والالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن سرعة ضبط الطلاب المعتدين وإحالتهم للجهات المختصة يعكس إصرار الدولة على حماية كرامة المعلم والحفاظ على هيبته داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت نقابة المعلمين على أن تفاصيل الواقعة، تعود للأسبوع الماضى، بعد قيام 4 طلاب بالاعتداء بالضرب على مدرس تربيه رياضيه بمدرسه أحمد عصمت الرسميه لغات، والذى قام بتقديم بلاغ رسمى لقسم الشرطة، وتم القبض على الطلاب والتحقيق معهم ، وفى اليوم التالى توجه إلى المدرسة حسين حموده رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بعين شمس بمرافقه منيرة أسامة مدير إدارة عين شمس التعليمية، وتكريم المعلم فى طابور الصباح ، وإعلان فصل الطلاب الأربعه تطبيقا للائحة الانضباط ، والتأكيد أمام جميع الطلاب على عدم التهاون مع أى تعدى على المعلمين أثناء أداء رسالتهم .

وأوضحت النقابة العامة للمعلمين، أن التدخل الفورى من مسئولى وزارة الداخلية، يبعث برسالة واضحة مفادها أن الاعتداء على المعلم، أمر لن يتم التهاون معه بأى شكل من الأشكال.

وشددت النقابة على أن احترام المعلم هو احترام للدولة وقيم المجتمع، وأن فرض الانضباط داخل المدارس ضرورة لضمان بيئة تعليمية آمنة، إلى جانب ضرورة تعزيز برامج التوعية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية احترام المعلم ودوره التربوى قبل التعليمى، بما يضمن الحفاظ على منظومة التعليم وهيبتها.

وتشدد النقابة على دعمها الكامل للمعلم المعتدى عليه، ومتابعتها الدقيقة لسير التحقيقات حتى حصوله على كامل حقوقه القانونية، وأن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ أى خطوات لحماية أعضائها وصون كرامتهم.

