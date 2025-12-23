إعلان

وزير التعليم: إنهاء الفترة المسائية بالابتدائي في سبتمبر 2027

كتب : أحمد الجندي

10:02 م 23/12/2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التحدي الموجود حاليًا يتمثل في إنهاء الفترة المسائية بكافة المدارس الابتدائية في سبتمبر 2027، وهناك عدد محدود من المدارس التي تعمل بنظام الفترة المسائية في المراحل الأخرى سيتم العمل عليها في المرحلة التالية، خاصة وأن المرحلة الابتدائية تعد الأهم، وتحتاج إلي يوم دراسي طويل.

وعن إنهاء عجز المعلمين، أضاف وزير التعليم في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أنه تم مد فترة الدراسة إلى 31 أسبوعًا «173 يومًا» بعد أن كانت 23 أسبوعًا «116 يومًا»، مما ساهم في ضبط نصاب الحصص الأسبوعية للمعلمين.

وأوضح عبد اللطيف أن الإجراءات التي تم تنفيذها جعلت العملية التعليمية أفضل، في ظل عودة حضور الطلبة، ووجود فصول وتوفير المعلمين، موضحًا أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تعمل على ضبط جودة التعليم في ظل متابعة مستمرة للعملية التعليمية.

التربية والتعليم الفترة المسائية بالمدارس محمد عبداللطيف

