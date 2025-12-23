

تقدمت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بخالص التهاني والتقدير لإدارة التربية الخاصة وتوجيه عام التربية الفنية، بالإضافة إلى الطالب الموهوب حاتم رمضان معتمد، طالب مدرسة الأمل للتربية السمعية بالعباسية، لفوزه بالمركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الطفولة مجال التعبير الفني.



وأشارت المديرة إلى أن هذا الإنجاز يعكس موهبة حقيقية لدى الطالب وقدرة متميزة على الإبداع والتعبير الفني، مؤكدة أن التفوق الذي حققه حاتم يعد مثالًا يُحتذى به على الإصرار والتفاني في تحقيق الأهداف.



وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة أن هذا التفوق يؤكد أن ذوي الهمم أصحاب قدرات خاصة وإرادة لا تعرف المستحيل، مشيرة إلى أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعمهم ورعاية مواهبهم الفنية والثقافية، إيمانًا بأنهم شركاء أساسيون في بناء الوطن وصناعة المستقبل.



وأضافت أن «أبناؤنا من ذوي الهمم يمثلون نموذجًا مشرفًا للعطاء والتحدي، وإنجازاتهم مصدر فخر لنا جميعًا، وسنظل داعمين لكل موهبة حقيقية تؤمن بنفسها وتبدع رغم كل التحديات».



