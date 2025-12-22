أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 يشهد عقد الامتحان التجريبي في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لتقييم جاهزية الطلاب والأنظمة الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يُعقد في محافظات أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والشرقية، على أن يتم تنفيذ الاختبار إلكترونيًا من خلال منصة كيريو التعليمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطلاب يمكنهم أداء الامتحان باستخدام التابلت المدرسي، أو عبر الأجهزة المتوفرة داخل المدارس، كما يُسمح باستخدام أي جهاز آخر متصل بالإنترنت يتيح الدخول على منصة «كيريو» في الموعد المحدد، مؤكدة على أن الامتحان سيكون متاحًا على مدار 24 ساعة كاملة خلال اليوم المقرر.

